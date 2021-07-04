الصحة العالمية: توزيع أقراص بنكهة الفراولة على أطفال مصابين بالإيدز في ست دول إفريقية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، إن وكالات الإغاثة وزعت أقراص بنكهة الفراولة على الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في ست دول أفريقية.

وبحسب رويترز فإن بيانا صادر عن إيرفيه فيرهوسيل المتحدث باسم مبادرة يونيتيد أكد أن يونيتيد ومبادرة كلينتون اشترت 100 ألف عبوة من تركيبة دولوتجرافير وتم توزيعها على الأطفال المصابين بفيرس نقص المناعة البشرية في نيجيريا وملاوي وأوغندا وكينيا وزيمبابوي وبنين.

وقال فيرهوسيل، عن المبادرة التي أُعلن عنها لأول مرة في ديسمبر / كانون الأول الماضي: "مع تسليم الصيغة الأخيرة في تلك الدول الست الأولى، أصبح هذا المشروع الآن حقيقة واقعة".

وقال إن هذه المشتريات مصممة لبدء الطلب، مشيرا إلى أن كبار المانحين "انتقلوا بسرعة إلى الشراء المستدام، مما سيمكن من التوسع الوطني والوصول على نطاق واسع لجميع الأطفال المستهدفين بوتيرة غير مسبوقة".

ويعيش حوالي 1.8 مليون طفل في جميع أنحاء العالم مع فيروس نقص المناعة البشرية، لكن نصفهم فقط يتلقون العلاج، وغالبًا ما يكون من الصعب إدارته بسبب الطعم المر أو جرعات غير صحيحة عن طريق سحق حبوب البالغين، فيما يموت حوالي 100000 طفل بسبب الإيدز سنويًا.

وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام خط العلاج الأول لفيروس نقص المناعة البشرية من سن أربعة أسابيع و 3 كيلوغرامات (6.6 رطل) ، لكنه كان بعيدًا عن متناول الأطفال بسبب نقص التركيبات المناسبة.