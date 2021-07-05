مسؤول تونسي: بلادنا تعاني الآن ما عانته إيطاليا العام الماضي

وصف نوفل السمراتي، مدير الهياكل الصحية التونسية، ما تعيشه بلاده من أوضاع في ظل وباء كورونا بما كانت تعانيه إيطاليا العام الماضي.

وبحسب تصريحات نقلها موقع "قناة نسمة" التونسية، أوضح السمراني أن المستشفيات في تونس تعاني معاناة شديدة، حيث وصلت غرف الإنعاش إلى كامل طاقتها.

وأكد أن وزارة الصحة قامت بدعم المستشفيات بالأسرة الخاصة بالإنعاش والأكسجين، محذرا من أن "عدم كسر حلقات العدوى ينذر بانهيار أية منظومة صحية".

وفي محاولة منها لرأب الصدع الحالي داخل المستشفيات أكد مدير عام الهياكل الصحية بأن الوزارة ستقوم بتجهيز مستشفيات ميدانية في كل المناطق، مؤكدا أن مستشفيين ميدانيين بولايتي بن عروس ومنوبة التابعتين لاقليم تونس الكبرى سيدخلان الخدمة خلال أسبوعين من الآن.

وأكد السمراني أن الطواقم الطبية قلقة من عدم تطبيق إجراءات السلامة، مشددا على أن الاستهتار يؤكد استمرار الوضع الأسوأ، مطالبا المواطنين بضرورة "الالتزام بسلوك وقائي لحماية أنفسهم من الصابة بالمرض".

وقال: "الضغط الكبير على المستشفيات سيفاقم الوضع الصحي وإنقاذ الأرواح البشرية يفرض مساعدة كل الطواقم الطبية وشبه الطبية التي تخوض حرب الكفاح من أجل الحياة ضد موجة هي الأخطر لوباء كورونا".

يشار إلى أن تونس قد شهدت منذ أسابيع ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا، وأكدت سلطاتها الصحية أن السلالة الهندية موجودة في بعض ولاياتها.