البيت الأبيض: إدارة بايدن تضغط من أجل "حل وسط" في محادثات أوبك +

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط من أجل "حل وسط" في محادثات إنتاج النفط المتوقفة في أوبك +.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض نشرته رويترز، أكد أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مفاوضات أوبك + وتأثيرها على التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا.

ووفقا للبيان فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية انخرطوا مع العواصم ذات الصلة للحث على حل وسط يسمح بزيادة الإنتاج المقترحة للمضي قدمًا، مع ان أمريكا ليست طرفا في هذه المحادثات، حسب نص البيان.

وقد صرح مساعدون في الإدارة الأمريكية لرويترز بأن ظروف سوق النفط المستقرة ضرورية لتعزيز الانتعاش وتحقيق هدف الإدارة المتمثل في توفير طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة.

يشار إلى أن وزراء أوبك + ألغوا محادثات اليوم الاثنين، بعد أن رفضت الإمارات العربية المتحدة تمديدًا مقترحًا لمدة ثمانية أشهر لكبح الإنتاج، فيما صرحت مصادر في أوبك + لرويترز إنه لا يوجد تقدم نحو التوصل لاتفاق.

وكانت أوبك +، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول مع روسيا ومنتجين كبار آخرين، قد اتفقت على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميًا العام الماضي، بما يعادل نحو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، مع انتشار الوباء، وقد تم تخفيف القيود تدريجياً لتبلغ حالياً حوالي 5.8 مليون برميل يومياً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، بنسبة 1 % بعد أنباء عن إلغاء جلسة "أوبك+"، التي كان من المقرر انعقادها اليوم، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول، فاعتبارا من الساعة 18:38 بتوقيت موسكو، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيلول/سبتمبر لبرميل النفط مزيج برنت 76.77 دولارا، بارتفاع نسبته 0.79%، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لبرميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط 75.73 دولارا، بارتفاع نسبته 0.76%، وقبل ذلك بدقائق بلغ الارتفاع 1%.