البرلمان الليبي يكشف موعد مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس من الشعب

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن المجلس سيناقش مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب في جلسة الاثنين المقبل.

وبحسب بيان نشره بليحق بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، أكد أن جلسة الاثنين المقبل ستناقش عددا من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، ومشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، إضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.

وبينما أكد البيان دعوة جميع أعضاء المجلس لجلسة الاثنين المُقبل، كشف عن أن جلسة اليوم واصل خلالها المجلس مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م.

وقال إن لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء اجتمعت لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب.

وقرر المجلس التأكيد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المقبل.