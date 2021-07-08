بريطانيا: حرب النقانق مع أيرلندا لن تحل باعتماد تشريعات الاتحاد الأوروبي

قال ديفيد فروست وزير بريكست في الحكومة البريطانية إن بلاده لن تعتمد تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الأغذية الزراعية.

وبحسب "رويترز"، أكد فروست أن بريطانيا لن تعتمد تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الأغذية الزراعية لحل الصعوبات في التجارة مع أيرلندا الشمالية.

وحث الوزير البريطاني بروكسل على أن تكون أكثر مرونة لإنهاء ما وصفها بـ "حرب النقانق".

وكان الاتحاد الأوروبي قد حث لندن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على النظر في اتفاقية بيطرية على الطريقة السويسرية مع بروكسل بشأن الأطعمة الزراعية لإنهاء خلاف "حرب النقانق" وهو ما يخص نقل بعض البضائع بين بريطانيا ومقاطعة أيرلندا الشمالية.

وصرح فروست لمركز أبحاث "بوليسي إكستشينج": "من الواضح أن المواءمة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأغذية الزراعية أو تبنيها لن تكون حلاً".

وقال: "نتهم في بعض الأحيان بأننا أيديولوجيين لعدم قبولنا ذلك، ولكن الشيء الأيديولوجي في الواقع هو أن نقول إن الحل الوحيد لهذه المشاكل هو أننا يجب أن نتبنى قانون الاتحاد الأوروبي، وهذا ببساطة لن يكون حلا".

وتعتبر بريطانيا الآن في تصنيف الاتحاد الأوربي "دولة ثالثة" وذلك منذ خروجها منه، وقواعد الاتحاد الأوروبي تحظر أي واردات من اللحوم المبردة مثل النقانق وشذرات الدجاج والفطائر واللحم المفروم التي لم يتم تجميدها من هذه البلدان، وقد أطلق عليها اسم "حرب النقانق"، لكن الخلاف بين لندن وبروكسل يكمن في قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن سلامة الغذاء خاصة استيراد عدد من منتجات اللحوم إلى الكتلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.