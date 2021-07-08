سفير الاتحاد الأوروبي في العراق: الهجمات على المنشآت العراقية تهدف إلى عدم الاستقرار السياسي

قال مارتن هوث، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، إن استهداف المنشآت العراقية غرضه إحداث عدم استقرار سياسي خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات العراقية.

وبحسب ما كتبه هوث عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن الهجمات المستمرة على القواعد والمطارات والقنصليات والسفارات تهدد وتتحدى الدولة العراقية.

ان الهجمات المستمرة طوال الأسابيع الماضية مستهدفة القواعد والمطارات والقنصليات والسفارات تهدد وتتحدى الدولة العراقية مرة أخرى، بينما تهدف الى تجديد المواجهات وزيادة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة المؤدية للانتخابات القادمة في العراق. — Martin Huth 🇪🇺 🇮🇶 (@EUAmbIraq) July 8, 2021

وقال: "الهجمات المستمرة طوال الأسابيع الماضية مستهدفة القواعد والمطارات والقنصليات والسفارات تهدد وتتحدى الدولة العراقية مرة أخرى، بينما تهدف إلى تجديد المواجهات وزيادة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة المؤدية للانتخابات القادمة في العراق".

وكانت المنطقة الخضراء وسط بغداد قد تعرضت، اليوم الخميس، لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها.

وقد شهدت الأيام الماضية سلسلة من الهجمات على منشآت عراقية كثيرة، حيث تعرضت قاعدة عين الأسد في الأنبار ومطار أربيل الدولي، أمس الأربعاء، لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة، فيما أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي واين ماروتو إن الهجوم على القاعدة أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأول أمس، قالت القوات الأمريكية في العراق إنها أسقطت طائرة مسيّرة مفخّخة أثناء تحليقها فوق سفارة الولايات المتّحدة في بغداد، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف قاعدة تضمّ جنوداً أمريكيين.