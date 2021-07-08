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    لاجئون يمنيون بعد القفص السعودي على اليمن، بالقرب من مدينة الحديدة على البحر الأحمر، 9 يناير/ كانون الثاني 2018

    برنامج الأغذية العالمي: 690 مليون شخص حول العالم ينامون جوعى يوميا

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
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    أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو 690 مليون شخص حول العالم، ينامون جوعى كل ليلة.

    وبحسب "رويترز"، قال البرنامج إن نحو 690 مليون شخص أي 9% من سكان العالم، يتعرضون للنوم جوعى كل ليلة.

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي
    © Sputnik . Evgenia Novozhenina
    لافروف ومدير برنامج الأغذية العالمي يبحثان تقديم المساعدات لسوريا وكوريا الشمالية

    وقال البرنامج الحائز على جائزة نوبل للسلام، العام الماضي، إن ارتفاع أسعار الغذاء يسهم في زيادة الجوع بنسبة 40%.

    ووصف عارف حسين كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي العلاقة بين أسعار الغذاء المرتفعة والجوع بأنها علاقة صداقة وفية.

    ولفت إلى عوامل أخرى قال إنها تتضافر مع ارتفاع الأسعار لتمثل خطرا، وصفه بـ "الثلاثي الخطير"، وهي "الصراع والمناخ وكورونا"

    وقال البرنامج إن عددا قياسيا "يبلغ 270 مليون شخص يعانون هذا العام أو معرضون لخطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يُعرّف بأنه أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو مصادر الرزق أو كليهما".

    وضرب البرنامج مثلا في لبنان، مشيرا إلى أن "متوسط أسعار طحين القمح في لبنان ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 219%، مع تسارع الاضطرابات الاقتصادية، بينما زادت أسعار زيت الطهي 440%.

    وأوضح مؤشر البرنامج لأسعار المواد الغذائية أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في الأسواق الدولية بمعدل سنوي 33.9% في يونيو/ حزيران الماضي

    يشار إلى أن الجوع العالمي يشهد ارتفاعا متواصلا منذ العام 2016، بعد أن ظل يتراجع لعشرات السنين، حسب مؤشر البرنامج.

    انظر أيضا:

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