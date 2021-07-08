"مورغان ستانلي" تعلن تعرض بيانات بعض عملائها للقرصنة

وبحسب بيان نشرته رويترز، فإن الشركة أكدت أن السرقة تمت عن طريق قرصنة إلكترونية في يناير/ كانون الثاني الماضي، تورط فيها مزود خارجي، حيث تمكن من الوصول إلى معلومات تضمنت أرقام الضمان الاجتماعي لبعض العملاء.

وقد تم إخطار البنك بالتسرب في مايو/ آيار الماضي، من قبل أحد مزودي الخدمة، الذين يوفرون خدمات صيانة الحساب لأعمال ستوك بلان كونكت، التابعة لشركة مورغان استنالي، حسبما قال البنك في خطاب مؤرخ في 2 يوليو/ تموز الجاري.

وتضمنت الملفات المسروقة أسماء العملاء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي وأسماء الشركات، بحسب البنك.

وقد وصل المهاجمون إلى المعلومات من خلال استغلال ثغرة أمنية في خادم "أكسيلشن إف تي إيه" الخاص بـ "جايد هويس"، والذي تم تصحيحه بعد ذلك في غضون خمسة أيام.

وقال البنك إنه على الرغم من تشفير الملفات، إلا أن المهاجمين تمكنوا من الحصول على مفتاح فك التشفير أثناء الاختراق، مؤكدا: "نحن على اتصال وثيق مع جايد هاوس ونتخذ خطوات لتخفيف المخاطر المحتملة على العملاء".

يشار إلى أن مورغان استانلي تعد من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، ومقرها الرئيس في مبنى مورغان ستانلي الرئيسي، وسط مانهاتن، بمدينة نيويورك، وتعمل في 42 دولة ولديها أكثر من 1300 مكتب و60000 موظف.