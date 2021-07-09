ليتوانيا تبدأ في بناء حاجز على الحدود مع بيلاروسيا لمنع المهاجرين

بدأت ليتوانيا في بناء حاجز على طول حدودها مع بيلاروسيا، يوم الجمعة، بعد اتهام السلطات البيلاروسية بنقل مهاجرين من الخارج لإرسالهم بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "رويترز" قالت المتحدثة باسم قائد الجيش، روتا مونتفيل، إن أول امتداد للحاجز سيبلغ طوله 500 متر وارتفاعه 1.8 متر وسيتكون من أسلاك شائكة.

وكان الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، قد قال الثلاثاء الماضي: "إذا اعتقد شخص ما أننا سنغلق حدودنا مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا، وسنصبح موقع احتجاز لأولئك الذين يهربون من أفغانستان وإيران والعراق وليبيا وسوريا وتونس وأفريقيا - إذا اعتقد أحدهم ذلك، فهو مضلل، على أقل تقدير".

وقد أعلنت ليتوانيا أنها ستقيم الحاجز الحدودي وتنشر قوات لمنع المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني إلى أراضيها.

وتمتد الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا بطول 679 كم (420 ميلاً) على مناطق قليلة السكان، مع مساحات شاسعة تمر عبر الغابات.

من جهتها أكدت رئيسة الوزراء الليتوانية، إنغريدا سيمونيتي، للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة، إنها لا تتوقع أن يهدأ تدفق المهاجرين من بيلاروسيا من تلقاء نفسه، وقالت: "نظرًا لأن نظام بيلاروسيا يكسب المال من هؤلاء الأشخاص مقابل رسوم التأشيرة، وأعتقد أنه يحصل على دخل آخر منهم أيضًا - سيكون من الصعب توقع أي اتجاه إيجابي بدون وسائل تأثير إضافية".

ولفتت إلى أن بيلاروسيا كانت تعرض رحلات على المهاجرين إلى مينسك، مستشهدة بوثائق عُثر عليها مع مهاجر واحد على الأقل وصل إلى ليتوانيا.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم تسييج حوالي 78 كيلومترا من الحدود في السنوات السابقة، وحوالي 258 كيلومترا (160 ميلا) تتم مراقبتها إلكترونيًا.