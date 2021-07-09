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    ارتفاع أسعار النفط بعد الإعلان عن انخفاض المخزون في الولايات المتحدة

    © REUTERS / DADO RUVIC
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    ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت انخفاضًا في المخزونات الأمريكية.

    وبحسب "رويترز" فإن أسعار النفط ارتفعت عقب الإعلان عن انخفاض مخزون الولايات المتحدة، رغم أنها كانت تتجه إلى خسارة أسبوعية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية منذ فشل اجتماع "أوبك +".

    نفط
    © REUTERS / Angus Mordant
    أسعار النفط تتعافى مع ترقب السوق لوضوح من "أوبك+"

    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، أو 1.01%، إلى 74.87 دولار للبرميل، عند الساعة 1111 بتوقيت جرينتش، في حين صعد غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة 93 سنتا، أو 1 28%، عند 73.86 دولار للبرميل.

    ورغم ذلك فإن الأسعار على جانبي الأطلسي تتجه نحو خسارة أسبوعية تقترب من 2%، متأثرة بفشل محادثات الضخ من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة (أوبك +).

    وقد تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين وسجل الطلب على البنزين أعلى مستوياته منذ 2019، حسبما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، في إشارة إلى تنامي قوة الاقتصاد.

    وقال ستيفن برينوك من "بي في إم" للسمسرة: "ساعد تقرير المخزون الصعودي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة في إعادة سوق النفط مرة أخرى"، لافتا إلى أن "أسواق النفط في الولايات المتحدة ضيقة. لكن الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من الخسائر هي احتواء التهديد بحرب أسعار أوبك +".

    كانت الارتفاعات في أسعار الخام محدودة بسبب مخاوف من ميل بعض أعضاء "أوبك +" للتخلي عن الحصص المتفق عليها خلال وباء "كورونا"، وسط خلاف بين السعودية والإمارات بشأن زيادة المعروض من الأسواق.

    وقالت مصادر في "أوبك +"، يوم الأربعاء، إن روسيا كانت تحاول التوسط لإبرام اتفاق لزيادة الإنتاج، فيما أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين.

    يشار إلى أن الانتشار العالمي لمتغير "دلتا" لفيروس "كورونا" والخوف من إمكانية تعطل الانتعاش الاقتصادي العالمي، قد أديا إلى الضغط على أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

    انظر أيضا:

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