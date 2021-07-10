القنصلية الفرنسية في تونس تعلن إغلاق مقرها بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أكدت القنصلية الفرنسية في تونس أنها ستغلق مقرها بسبب ما وصفته بـ"تدهور الوضع الوبائي" في محافظات تونس.

وبحسب بيان نشرته الفنصلية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" عللت قرارها قائلة إنه "بسبب تدهور الوضع الصحي ومنع التنقل بين المحافظات الذي فرضته الحكومة التونسية".

وحددت موعد الإغلاق ومدته مؤكدة أنه سيبدأ من يوم الإثنين 12 يوليو/ تموز الجاري، ولمدة اثني عشر يوما لينتهي في الـ23 من الشهر نفسه، مؤكدة أنها ستقوم بالتعامل مع الحالات الطارئة فقط طوال فترة الإغلاق.

وتعاني تونس من ارتفاع موجة إصابات كورونا، حيث اعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الجمعة، في بيان لها، تسجيل أعلى حصيلة لوفيات فيروس كورونا على الإطلاق، منذ تفشي الجائحة، حيث سجلت 189 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى 8506 إصابات.

وبحسب بيان الوزارة ارتفعت بذلك حصيلة الوفيات منذ تفشي الجائحة إلى 16050 من بين إجمالي 481 ألفا و735 حالة إصابة.

وتشهد تونس تفشيا كبيرا للوباء خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية دخول سلالات جديدة متحورة إلى البلاد.