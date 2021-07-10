مصر تستقبل دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية خلال يوليو

وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري فإن هيئة سكك حديد مصر ستستقبل خلال يوليو الجاري دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية، التي تأتي ضمن صفقة مع شركة "ترانسماش" الروسية تقضي بتوريد 1300 عربة جديدة بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو .

وفيما وصل إلى مصر 427 عربة، فمن المنتظر أن تشتمل الدفعة الجديدة على عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، ومن المقرر بعد ذلك أن تصل البقية بواقع 35 عربة شهريا.

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية قبل ذلك فمن المفترض أن تشتمل الصفقة على 800 عربة مكيفة، و500 درجة ثالثة مكيفة، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية

يشار إلى أن عربات الدرجة الثالثة المكيفة هى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر.

وكان ميناء الإسكندرية المصري، قد استقبل أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الروسية وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتي تعد أكبر وأضخم صفقة فى تاريخ سكك حديد مصر.

وبحسب بيان وزارة النقل المصرية وقتها، فإن العربات الـ 13 الجديدة التى وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 138 عربة، ومن المقرر أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقا للجدول الزمني المحدد.