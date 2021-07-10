رابطة علماء فلسطين تحذر من اقتحام مستوطنين للأقصى في الـ18 من يوليو

أصدرت رابطة علماء فلسطين، اليوم السبت، بيانا حذرت فيه من دعوات لمستوطنين إسرائيليين لاقتحام المسجد الأقصى في الـ18 من يوليو/ تموز الجاري.

وبحسب البيان الذي نشره موقع عرب 48، أكد نسيم ياسين رئيس الرابطة وجود استعدادات من بعض "الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، بأعداد كبيرة ورفع علم الاحتلال في باحاته".

وأرجع ياسين سبب دعوات الاقتحام إلى ما تسميه إسرائيل بذكرى "خراب الهيكل".

وطالب ياسين بمواجهة هذا الاقتحام والعمل على إفشاله، محددا بعض الطرق منها "الاعتكاف في المسجد الأقصى، وتحضير كل عناصر الردع دفاعا عن المسجد"، لافتا إلى أن هذا يتطلب "شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد بكثافة وبأعداد كبيرة فيه".

ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى "التضامن مع القدس والأقصى في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة"، مطالبا علماء الأمة بـ "حشد التضامن مع الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، وفضح مؤامرات الاحتلال".

يشار إلى أن "حركة السيادة في إسرائيل" كانت قد دعت إلى تنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس في يوم ذكرى "خراب الهيكل".