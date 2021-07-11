المركزي المصري: ديون مصر الخارجية بلغت 134.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن ديون مصر الخارجية بلغت 134.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2021.

وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، ونقلها موقع "مصراوي"، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر 5.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي.

وكان الدين الخارجي في نهاية العام الماضي 2020، قد وصل إلى 129.2 مليار دولار.

ووفقا لبيانات المركزي المصري فقد جاءت الديون قصيرة الأجل بما يوازي 9.84% من إجمالي الدين بقيمة 13.3 مليار دولار، في حين جاءت طويلة الأجل بما يوازي 90.16% من إجمالي الدين الخارجي بقيمة 121.2 مليار دولار.

وبالنسبة للدين الحكومي فقد مثل قرابة 80.5 مليار دولار، من القيمة الإجمالية، بينما كان في نهاية 2020 بقيمة 77.2 مليار دولار، ما يعني أنه ارتفع في ثلاثة أشهر قرابة 3.3 مليار دولار.

وأكدت البيانات انخفاض الدين الخارجي للبنك المركزي، ليصل إلى 25.8 مليار دولار، بهبوط 247.6 مليون دولار عن نهاية 2020، فيما زادت ديون البنك الخارجية، لتصل إلى 13.8 مليار دولار، ما يعني أنها زادت 1.6 مليار دولار.