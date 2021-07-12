ديون الأرجنتين وصندوق النقد... مفاوضات متواصلة بسبب ديون قدرها 45 مليار دولار

لا تزال مفاوضات الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي تراوح مكانها، في عملية تحتاج إلى نفس طويل بسبب ديون تقدر بـ45 مليار دولار.

وبحسب "رويترز"، تجري الأرجنتين محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي في البندقية، رغم أنها لا تتوقع إحراز تقدم ملموس في خططها للتوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ 45 مليار دولار تدين بها لهذا الصندوق.

وقال متحدث حكومي إن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتين غوزمان، سيعقد ومسؤولون آخرون اجتماعات مع ممثلي صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، من أجل "دفع المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد لحل مشكلة الديون".

وسافر غوزمان إلى إيطاليا لحضور اجتماع لوزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة العشرين، والتقى خلال عطلة نهاية الأسبوع مع المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان، إن المفاوضين من صندوق النقد والحكومة الأرجنتينية سينتهون خلال اجتماعات الاثنين من مراجعة القضايا الفنية بهدف مواصلة مفاوضات الديون في الأشهر المقبلة.

وأضاف: "ستعقد عدة اجتماعات على مدار اليوم، بقيادة غوزمان، يتوقع فيها إحراز تقدم ولكن ليس فوريا".

تعيد الأرجنتين وصندوق النقد الدولي التفاوض بشأن اتفاقية 2018، وهي الأكبر في تاريخ الوكالة، والتي فشلت في تخفيف الأزمة الاقتصادية في الدولة المنتجة للحبوب في أمريكا الجنوبية، والتي عانت من ارتفاع مستويات الديون والتضخم المتفشي وضعف عملتها.

كما توصلت الدولة، التي أعادت هيكلة ديونها الخارجية بعد تعثرها العام الماضي، إلى اتفاق مع نادي باريس يؤجل سداد ملياري دولار حتى مارس/ آذار من العام المقبل.