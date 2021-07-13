وزارة الصحة الليبية تبحث تسليم إدارة بعض مستشفياتها لشركات مصرية

قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الليبية، إن الوزارة بحثت تسليم إدارة بعض مستشفياتها إلى شركات مصرية متخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الليبية عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أكد أن وزير الصحة الليبي، علي الزناتي، تباحث مع سفير مصر في طرابلس، محمد ثروت سليم، تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات.

وأوضح أن المباحثات اشتملت كذلك على وضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى للأراضي المصرية لغرض العلاج.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا في طرابلس أوجه التعاون في القطاع الصحي بين البلدين ومنها استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتدريب العناصر في مجال التفتيش والتصنيع الدوائي.

ومن جانبه رحب السفير المصري بزيارة وزير الصحة إلى مصر، كما رحب بتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وأكد على استعدادهم التام للتعاون في كافة المجالات.

وكانت مصر وليبيا قد وقعتا مجموعة من الاتفاقيات بخصوص التعاون في مجالات القوى العاملة بين البلدين، من أجل استئناف عودة الشركات والعمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار.

وفي اجتماع بين كل من وزير العمل الليبي علي العابد، ووزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، تم اتخاذ قرار بتفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارتين، تمهيدا لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بما يعد تفعيلا للاتفاقيات المشتركة بين البلدين، والتي تقضي بتسهيل وتنظيم تنقل الأيدي العاملة، حسب القوانين والأنظمة المتبعة في الدولتين.