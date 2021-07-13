المركزي التونسي يجري تجربة تحويل ناجحة بالعملة الرقمية

نجح البنك المركزي التونسي في إجراء تجربة تحويل ناجحة بين فردين موجودين في فرنسا وتونس باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي.

وبحسب بيان نشره موقع "نسمة" التونسي، أجرى البنك المركزي التونسي، بالتعاون مع بنك فرنسا، تجربة هي الـسابعة للنقود الرقمية.

ووفقا للبيان، فإن التجربة شاركت فيها مجموعة من الشركات على رأسها شركة "بروسبيروس".

وأوضح البيان أن التجربة، التي أجريت الخميس الماضي، تضمنت إجراء عملية لتحويل الأموال بالعملة الرقمية بين شخصين أحدهما في تونس والآخر في فرنسا.

من جانبه أكد محمد الصدراوي، مدير عام التطوير ومراقبة نظم ووسائل الدفع في البنك المركزي التونسي، أن نجاح التجربة يمثل فرصة للجالية التونسية في أوروبا، من أجل نشر قنوات بديلة للتحويلات عبر الحدود.

أما ناتالي أوفوفري، المديرة العامة للاستقرار المالي والعمليات في بنك فرنسا، لفتت إلى أن نجاح تلك التجربة جعل من الممكن التعاون بين الشركات التجارية، عن طريق تقييم المعاملات بين البنوك في تنفيذ تحويلات التجزئة عبر الحدود.

وتوقعت أن تمهد تلك التجربة الطريق لمزيد من الانعكاسات المهمة بين البنوك المركزية بشأن تحسين المدفوعات عبر الحدود.

يشار إلى أن هذه التجربة تأتي كجزء من برنامج التجارب الذي تم إطلاقه في مارس/آذار 2021.