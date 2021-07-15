روسيا ترفع رسوم تصدير النفط الخام بداية من أول أغسطس

قررت روسيا رفع رسوم تصدير النفط الخام اعتبارا من أول أغسطس/ آب المقبل، بنسبة 6.3 دولار إلى 67.8 دولار للطن.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان لـ وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، فإن الرسوم المفروضة على صادرات النفط من روسيا سترتفع بداية من أول أغسطس، بمقدار 6.3 دولار لتبلغ 67.8 دولار للطن، فيما تبلغ حاليا 61.5 دولارًا للطن.

يأتي ذلك عقب ارتفاع متوسط سعر نفط أورال الروسي "أورالس"، المنتج الرئيسي للصادرات الروسية، في الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز 73.6 دولارًا للبرميل مقابل 67.9 دولار للبرميل في الشهر السابق.

وقرر البيان كذلك زيادة الرسوم على منتجات النفط الخفيف والزيوت إلى 20.3 دولار من 18.4 دولار للطن، والمنتجات البترولية السوداء إلى 67.8 دولار من 61.5 دولار.

أيضا فإن الرسوم المفروضة على تصدير البنزين التجاري سترتفع إلى 20.3 دولارًا من 18.4 دولار، والنافتا إلى 37.2 دولرا من 33.8 دولار للطن.

وستكون الرسوم على الغاز المسال 9 دولارات، وعلى أجزاء الغازات البترولية المسالة النقية 7.2 دولار، وعلى فحم الكوك 4.4 دولار للطن.