ماليزيا: سنتوقف عن استخدام لقاح سينوفاك بمجرد انتهاء كمياته لدينا

أعلنت ماليزيا أنها ستتوقف عن التطعيم بلقاح سينوفاك الصيني، فور انتهاء الكميات المتاحة لديها منه.

وبحسب تصريحات نقلتها رويترز، قال أدهم بابا، وزير الصحة الماليزي، اليوم الخميس، إن بلاده ستتوقف عن استخدام لقاح سينوفاك الصيني في حملات التطعيم بمجرد انتهاء الكميات الموجودة لديها.

وعلل الوزير الماليزي هذا القرار، بأن لدى بلاده كميات تكفيها من أنواع أخرى من اللقاحات، حتى انتهاء برنامج التطعيم لديها.

يشار إلى أن ماليزيا، كانت قد حصلت على 12 مليون جرعة من لقاح سينوفاك حتى الآن، وهي كمية كافية لتطعيم 18.75 بالمئة من السكان.

وكشف أدهم بابا أن بلاده ستستخدم لقاح فايزر على نطاق واسع، في عمليات التطعيم لسكانها، مشيرا إلى أن بلاده كانت قد تسلمت في اول يوليو/ تموز الجاري مليون جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك، لتكثيف عملية التطعيم.

وقبلها بأيام تسلمت ماليزيا تبرعا من الحكومة اليابانية، تمثل في مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.