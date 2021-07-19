تونس.. الصيدليات الخاصة تبدأ التطعيم الأسبوع المقبل

تبدأ الصيدليات الخاصة في تونس، الأسبوع المقبل، بإعطاء جرعات اللقاح للمواطنين التونسيين.

وبحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، أكد وزير الصحة، الدكتور فوزي المهدي، أن الصيدليات الخاصة ستبدأ من الأسبوع المقبل بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وزير الصحة : انطلاقا من الاسبوع القادم سنوفّر اللقاح في الصيدليات الخاصة وبصفة مجانية — Ministère de la santé - وزارة الصحة بتونس (@MinsanteTn) July 19, 2021

تصريحات المهدي جاءت خلال ندوة صحفية في مقر وزارة الصحة، اليوم الإثنين، وذلك لبيان بعض الأمور الخاصة بعملية التطعيم.

وأوضح المهدي أنه سيتم تقديم تفاصيل عمليات التلقيح من خلال الصيدليات في الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة اليوم على أن يومي الثلاثاء والأربعاء هي أيام مفتوحة للتلقيح.

🔴 ايام مفتوحة للتلقيح يومي الثلاثاء والاربعاء

المراكز ستفتح ابوابها يوم الثلاثاء من (13.00) الى (19.00) ويوم الاربعاء من (08.00) الى (19.00)

كما تعلم الوزارة انّ اللقاحات المستعملة خلال ايام العيد هي استرازينيكا للفئة العمرية 45 سنة فما فوق وسينوفارم للفئة العمرية 18 سنة فما فوق pic.twitter.com/oKUjr7amRY — Ministère de la santé - وزارة الصحة بتونس (@MinsanteTn) July 19, 2021

وأوضح أن المراكز ستفتح أبوابها يوم الثلاثاء من الساعة 13.00 إلى 19.00، ويوم الأربعاء من 08.00 إلى 19.00، بحسب التوقيت المحلي.

ولفتت الوزارة إلى أن اللقاحات المستعملة خلال أيام العيد هي "أسترازينيكا" للفئة العمرية 45 سنة فما فوق، و"سينوفارم" للفئة العمرية 18 سنة فما فوق.