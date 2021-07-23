المستشفى الرئيسي في نينوى العراقية يعلن عدم استقبال مصابي كورونا لامتلائه

أكدت مستشفيات محافظة نينوى العراقية عدم قدرتها على استقبال مصابي كورونا، نظرا لامتلائها.

وبحسب بيان لخلية الأزمة في المحافظة العراقية، أعلنت امتلاء مستشفى "الشفاء" بمصابي كورونا، مؤكدة زيادة الأعداد عن معدلاتها الطبيعية.

وأوضح البيان الذي نشره موقع "السومرية نيوز" أن "مستشفى الشفاء لن يستطيع استقبال المزيد من الحالات بسبب امتلائه بالمصابين".

وقال البيان: "ندق ناقوس الخطر، نتيجة ارتفاع شديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وناشد البيان المواطنين ضرورة "الالتزام بالشروط الصحية الوقائية، والابتعاد عن التجمعات البشرية وخصوصا مجالس العزاء وحفلات الأعراس والولائم والتوجه بأقرب وقت لأخذ اللقاح، حفاظا على سلامة المجتمع".

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، كانت أعلنت أواخر يونيو/ حزيران الماضي، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، مشيرة إلى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريحات مع "وكالة الأنباء العراقية"، إن" الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً"، مبينا أن الموجة الجديدة تتطلب مواجهتها "التركيز على طرق الوقاية، وأهمها ارتداء الكمامات والتباعد، فضلاً عن التلقيح".