لبنان... ارتفاع جديد لأسعار البنزين

نشرت وسائل إعلام لبنانية ما قالت إنه منشورات حكومية جديدة، تحدد أسعار المشتقات البترولية في البلاد.

ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني فقد أكدت بيانات حكومية ارتفاع أسعار البنزين والمازوت والغاز عما كانت عليه.

وبحسب البيانات ارتفع سعر صفيحة ​البنزين​​​ "95 أوكتان" 2600 ليرة لبنانيّة، و"98 أوكتان" 2700 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة ​المازوت​ 1700 ليرة لبنانيّة، وسعر قارورة ​​الغاز​​ 2200 ليرة.

وبناء عليه، أصبح سعر صفيحة بنزين "95 أوكتان": 75900 ليرة، وصفيحة بنزين "98 أوكتان": 78100 ليرة، وصفيحة المازوت: 58200 ليرة، وقارورة الغاز: 53700 ليرة.

يشار إلى أن موقع "جلوبال بترول بريسيز" كان قد رصد أسعار البنزين والمشتقات الأخرى في لبنان ابتداء من يوم 19 أبريل/ نيسان الماضي، وحتى يوم 19 يوليو/ تموز الجاري، مؤكدا أن السعر المتوسط في هذه الفترة وصل إلى 2,421.07 (ليرة لبنانية) حيث كان السعر الأدنى 1,925.00 ليرة لبنانية بتاريخ يوم 19 أبريل، والأعلى 3,665.00 ليرة لبنانية بتاريخ يوم 19 يوليو.

وبالقياس، بلغ السعر المتوسط للبنزين في هذه الفترة عالميا إلى 2,348.45 ليرة لبنانية.