الفاتيكان: البابا لن يحضر قداس الأحد

أعلن الفاتيكان أن البابا فرانسيس لن يحضر قداس الأحد المقبل، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، فإن البابا فرانسيس لن يحضر القداس يوم الأحد، مؤكدا أن هذا الغياب جزء من فترة نقاهة طبيعية، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وقال: "البابا سيمضي قدما في صلاته ظهر الأحد، وسيتم الاحتفال بقداس يوم الكنيسة الكاثوليكية لتكريم كبار السن والأجداد"، على أن يرأسها رئيس الأساقفة رينو فيسيكيلا.

يشار إلى أن القداس، الذي كان مقررًا منذ أشهر، يعني ارتداء الملابس والتناوب بين المشي والجلوس والوقوف لمدة ساعتين تقريبًا.

وخضع البابا البالغ من العمر 84 عامًا لعملية جراحية لإزالة جزء من القولون في 4 يوليو/ تموز الجاري، وقضى 11 يومًا في المستشفى.

وأعلن الفاتيكان، الأربعاء الماضي، إن الزيارة البابوية إلى العاصمة المجرية بودابست وسلوفاكيا الشهر المقبل ما زالت مقررة، كاشفا النقاب عن جدول زمني، وصفه بـ"المرهق" مدته أربعة أيام.