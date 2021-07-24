ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند إلى 125

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند إلى 125، بعد أن غمرت مياه الأمطار المنازل.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن فرق الإنقاذ في الهند واجهت صعوبات، اليوم السبت، للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه، حيث الوحل والركام بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 125.

وبحسب خبراء، تشهد ولاية مهاراشترا أشد هطول للأمطار في هذه الأثناء منذ أربعين عاما، إضافة لوجود مخاطر من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في بحكومة الولاية أن عدد القتلى ارتفع إلى 42 قتيلا في قرية تالي التي تبعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرقي مومباي العاصمة المالية للهند، وذلك مع انتشال أربع جثث أخرى بعد أن سوت انهيارات أرضية معظم المنازل في القرية بالأرض.

وأكد أن نحو 40 شخصا لا يزالون محاصرين، لافتا إلى أن احتمالية إنقاذهم ضعيفة لأنهم محاصرون في الوحل منذ أكثر من 36 ساعة"، مؤكدا أن عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا للانهيارات الأرضية في أربع مناطق أخرى بالولاية.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الولاية، فإن 90 ألف شخص تم إنقاذهم من المناطق المتضررة بالفيضانات.

يشار إلى أن عدة مناطق على مستوى العالم تعرضت أخيرا لأحوال طقس سيئة، حيث اجتاحت الفيضانات الصين وغرب أوروبا وهبت موجات حارة على أمريكا الشمالية، ما زاد من المخاوف حيال تأثير تغير المناخ.‏