الرئيس التونسي: تلقيح 5 ملايين مواطن خلال الأسابيع المقبلة

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تستهدف تطعيم 5 ملايين مواطن خلال الأسابيع المقبلة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وبحسب ما ورد على صفحة الرئاسة التونسية في موقع "فيسبوك"، أكد سعيد تلقيح 5 ملايين مواطن خلال الأسابيع المقبلة.

تأكيدات الرئيس التونسي جاءت خلال اجتماع عاجل دعا إليه في قصر قرطاج، في وقت متأخر من مساء الجمعة، حضره كل من هشام المشيشي، رئيس الحكومة، إضافة إلى وزير الدفاع الوطني، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومديرة الديوان الرئاسي، ووزير الصحة بالنيابة، وقيادات عسكرية وأمنية عليا.

وأوضح سعيد في الاجتماع أن مؤسسة الرئاسة قامت خلال الفترة الماضية بجهد وصفه بالمضني، مؤكدا أن العمل مستمر كل يوم، ليلا ونهارا، من أجل توفير اللقاح للتونسيين.

وأعلن الرئيس التونسي أيضا عن وصول أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى تونس قريبا.

يشار إلى أن تونس تعيش أوضاعا صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا، مما رفع نسبة الوفيات، إضافة إلى عدم قدرة القطاع الصحي على مواجهة الزيادة المطردة في الإصابات.

وقد تلقت تونس الفترة الماضية مساعدات متنوعة، منها مساعدات عربية، من مصر والسعودية، والمغرب والجزائر والكويت وقطر، ومنها أوروبية كفرنسا وبلجيكا وغيرها.