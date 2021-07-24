الصين تحظر الدروس الخصوصية

حظرت الصين الدروس الخصوصية في المواد الأساسية، معللة ذلك بأن القرار جاء لتخفيف الأعباء على الأسر.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، فإن الصين منعت التدريس من أجل الربح في المواد الدراسية الأساسية لتخفيف الضغوط المالية على الأسر التي أسهمت في انخفاض معدلات المواليد.

وأكدت الأنباء إجراءً ورد في وثيقة حكومية تم تداولها على نطاق واسع، يوم الجمعة، وأكدتها "رويترز" أنها بعثت بصدمات عبر قطاع التعليم الخاص الواسع في الصين، مما أضر بأسعار أسهم مقدمي الخدمات.

وقالت "شينخوا" إن الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع سيكون محظورا بموجب القواعد التي وضعها مجلس الدولة.

وأكدت أنه سيتم منع المؤسسات التعليمية من جمع الأموال من خلال القوائم أو الأنشطة الأخرى المتعلقة برأس المال، بينما لن يُسمح للشركات المدرجة بالاستثمار في مثل هذه المؤسسات ، وفقًا للقواعد.

وقالت الوكالة إن السياسة تهدف "بشكل كبير" إلى تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها الطلاب والأسر في غضون ثلاث سنوات.