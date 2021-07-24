المغرب يؤجل الاحتفالات الخاصة بـ "عيد العرش" بسبب كورونا

وبحسب بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، نشره موقع "هسبريس"، أكد تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.

وقال البيان: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين".

وعن تفاصيل الاحتفالات التي سيتم تاجيلها، أشار البيان إلى "تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، حفظه الله، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين".

وأكد البيان على أن الملك، محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الشعب المغربي، بهذه المناسبة.

يشار إلى أن الحكومة المغربية اعتمدت مؤخرا مجموعة إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها حظر التنقل الليلي من 11 ليلا، إلى 4.30 صباحا، على أن يبدأ تنفيذ ذلك من مساء أمس الجمعة.

وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي الإصابات في المغرب، 567 ألفا و758، ضمنها 9 آلاف و517 وفاة، و538 ألفا و370 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.