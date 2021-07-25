شركة العال الإسرائيلية تبدأ رحلاتها الجوية إلى المغرب

أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران، اليوم الأحد، عن إطلاق أولى رحلاتها الجوية إلى المملكة المغربية من مطار "بن غوريون" في تل أبيب، وذلك لأول مرة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية العام الماضي بين المغرب وإسرائيل.

وأقلعت الرحلة 553 في الساعة 11:35 صباحًا (0835 بتوقيت جرينتش) باستخدام طائرة بوينج 787 دريملاينر، في رحلة تستغرق 6 ساعات. بحسب رويترز.

وأكدت شركة "العال" الإسرائيلية أنها ستسيّر ما يصل إلى خمس رحلات أسبوعيًا إلى المغرب، على أن تتحول إلى طائرات بوينج 737 الأصغر.

وكانت إسرائيل والمغرب قد عقدا اتفاقا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يتم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة إطلاق الرحلات الجوية المباشرة.

وجاء الاتفاق في إطار ما قال عنه البعض إنه صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تضمنت اعترافا من واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

ووصف مسؤولون مغاربة اتفاقهم مع إسرائيل، بأنه استعادة علاقات متوسطة المستوى، كانت الرباط قد أوقفتها عام 2000 تضامناً مع الفلسطينيين.

وفي مارس/ آذار، قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي إنها تتوقع 200 ألف زائر إسرائيلي في العام الأول بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

يشار إلى أن المغرب كان موطنًا لواحدة من أكبر وأكثر الجاليات اليهودية ازدهارًا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لعدة قرون، حتى تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، وقد غادر ما يقدر بربع مليون شخص المغرب إلى إسرائيل من 1948 إلى 1964، ولم يبق في المغرب الآن حسب الإحصاءات الرسمية سوى قرابة 3000 يهودي، بينما يزعم مئات الآلاف من الإسرائيليين أن بعضهم من أصول مغربية.