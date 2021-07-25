إضراب عمالي في كندا بسبب "تظلمات لم يتم حلها"

قالت نقابة "يونيفور" الكندية، اليوم الأحد، إن نحو 900 عامل في شركة التعدين العالمية "ريو تينتو" في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا، بدأوا إضرابا.

وبحسب بيان نقلته "رويترز"، فإن عمال شركة التعدين الكندية أعلنوا إضرابا لمدة 72 ساعة، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من المحادثات غير المثمرة حول التغييرات المقترحة لمزايا التقاعد للعمال والتظلمات التي لم يتم حلها.

وأكد البيان أن النقابة رفضت اقتراح الشركة طلب تدخل وسيط، مشيرا إلى أن "ريو تينتو أعطيت كل فرصة للتوصل إلى اتفاق عادل، لكنها أظهرت تجاهلًا تامًا لقضايانا".

وردّت الشركة في بيان أنها بذلت قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة من خلال التفاوض مع "يونيفور"، على مدى الأسابيع السبعة الماضية، لافتة إلى أنها ستواصل القيام بذلك.

وتمثل النقابة حوالي 900 عامل في مصنع صهر الألمنيوم التابع لعمال المناجم في كيتيمات ومنشأة توليد الطاقة في كيمانو.

وقالت "يونيفور" إنها ملتزمة بحل الخلاف العمالي وديًا وحثت إدارة الشركة على التوصل إلى تسوية عادلة.

وقالت الشركة إن الموظفين المطلوبين يتولون الآن واجبات تشغيلية لضمان استمرار المصهر والقوة في العمل بأمان.

كانت شركة "ريو تينتو" قد طلبت في وقت سابق أمرًا من مجلس علاقات العمل في المقاطعة يعلن أن عمال محطة الطاقة ضروريون، وفقًا لنشرة نقابية.