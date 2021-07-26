الدولار ينخفض والعملات المشفرة ترتفع إلى أعلى مستوياتها في أسابيع

انخفض الدولار، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات الأخرى، في حين ارتفعت أسعار العملات المشفرة إلى أعلى مستوياتها في أسابيع.

وحسب "رويترز"، فإن انخفاض الدولار جاء بسبب تحول تركيز المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وقد انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.38% إلى 92.536 تحت ضغط من اليورو والين، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى في 3-1 / 2 في الأسبوع الماضي عند 93.194، وفي المقابل ارتفع اليورو بنسبة 0.4 % إلى 1.1815 دولار.

وارتفع الين بنسبة 0.4% إلى 110.11 ين للدولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا في الوقت الحالي، بينما ارتفعت الكرونة النرويجية بنسبة 0.45% مقابل الدولار، بينما ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.23%.

ويبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا للسياسة لمدة يومين يوم الثلاثاء، يليه مؤتمر صحفي للرئيس جيروم باول، يوم الأربعاء، حيث سيستمع المستثمرون إلى أي تعليقات حول متى يمكن أن يبدأ تقليص مشتريات الأصول من البنك المركزي.

وقال المحللون في بنك "أوف أمريكا" في مذكرة للعملاء: "نتوقع أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأساس لإعلان قادم في هذا الاجتماع، لتأكيد حقيقة اختلاف السياسة النقدية الأمريكية".

وبخصوص العملات المشفرة، فقد قفزت عملة البيتكوين بنسبة تصل إلى 10% لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 39850 دولارا، بينما ارتفعت قيمة الإيثر بنسبة 7.35% لتصل إلى 2353 دولارا.