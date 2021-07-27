تقرير حكومي: 17 مليون مغربي يمتلكون 30 مليون حساب في البنوك

قال تقرير حكومي مغربي إن 17 مليون مواطن يمتلكون 30 مليون حساب بنكي، بارتفاع قدره 5.2% عن العام 2019.

وحسب تقرير للبنك المركزي المغربي نشره موقع هسبريس، أكد أن من بين هؤلاء من يمتلك حسابين بنكيين، وتمثل نسبتهم 4.1 مليون، بينما يمتلك 2.7 ملايين آخرين 3 حسابات، و225 ألفا لديهم 4 حسابات وأكثر، فيما يمتلك 8 ملايين حسابا بنكيا واحدا.

ووفقا لمعطيات التقرير فإن الحساب الجاري يمثل من هذه النسبة قرابة 19 مليون، فيما تمثل حسابات التوفير 9 ملايين.

وعن طبيعة الأشخاص التي تمتلك تلك الحسابات أكد التقرير أن منهم 16.3 ملايين شخص، 63% منهم رجال و37% نساء، ومنهم 600 ألف شخصيات اعتبارية.

ولفت التقرير إلى أن العام الماضي قام أكثر من 500 ألف مغربي بفتح حسابات بنكية لأول مرة، في مقابل 760 ألف شخص في العام 2019، تمثل النساء منهم 44% ، وتتراوح أعمار 25% منهم ما بين 21 و25 سنة، و15% منهم ما بين 19 إلى 20 سنة، و13% ما بين 26 و30 سنة.

وقارن التقرير بين إحصائيات هذا العام والعام 2019 في جنس أصحاب الحسابات، حيث لفت إلى أن 67% من السكان الذكور البالغين و40% من النساء على الأقل يمتلكون حسابا بنكيا، مقابل 62% و37% على التوالي سنة 2019.

ويمثل الأشخاص ما بين 40 إلى 45 سنة الفئة العمرية الأكثر توفرا على الحسابات البنكية بالنسبة إلى الرجال، و50 إلى 55 سنة بالنسبة إلى النساء.