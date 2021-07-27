استطلاع: 80% من مستخدمي الإنترنت يرون تتبع فيروس كورونا مسيسا

أكد استطلاع للتلفزيون الصيني أن 80% من مستخدمي الإنترنت يرون مسألة تتبع فيروس كورونا مسيسة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه المركز الفكري لشبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، ونشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن 80% من مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم من المشاركين في التصويت، يعتقدون أن مسألة تتبع فيروس كوفيد-19 قد تم تسييسها.

وأكد القائمون على الاستطلاع أنه بدأ فجر يوم السبت الماضي، وتم وضعه باللغات الرسمية للأمم المتحدة، وهي، الصينية والإنجليزية والروسية والفرنسية والإسبانية والعربية.

وتفصيلا أكدوا أن 90% من مستخدمي الإنترنت باللغة الإسبانية، أكدوا أن موضوع تتبع الفيروس يتم استخدامه لأغراض سياسية، فيما قال 88% من المستخدمين باللغة الفرنسية الكلام نفسه، و83% من متحدثي الروسية كذلك، و 70% من الناطقين بالإنجليزية وافقوهم الرأي.

أما المتحدثون باللغة العربية فقد وافقوا على هذا الطرح بنسبة 68%، مؤكدين أنهم يرون تسييس موضوع تتبع الفيروس.

وقد تضمن الاستطلاع ثلاثة أسئلة، كان أحدها: "هل تدعمون التحقيقات في بلدان عديدة لتتبع منشأ فيروس كورونا؟"

وجاءت إجابات المستطلع رأيهم عن هذا السؤال باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والروسية بنسب تأييد 83% عبر منصة تويتر، و 79% منهم على فيسبوك، أما على ويبو فبلغت نسبة التأييد إلى 93%.

يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، دعا إلى اتباع الأساليب العلمية في تتبع منشأ فيروس كورونا والابتعاد عما وصفه بـ"التلاعب السياسي" في هذا الأمر، الذي يحتاج إلى التعاون، مؤكدا أن تتبع منشأ فيروس كورونا الجديد وما وصفه بـ "الفيروس السياسي" يحتاج إلى التعاون بدلا من الوصم.