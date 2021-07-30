مسؤول مصري يكشف حقيقة قرار يخص دخول المصريين إلى السعودية

أكد عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة المصرية، أن قرار السعودية الأخير بدخول حاملي التأشيرات السياحية قد استثنى المصريين.

وفي تصريحات له اليوم، نقلها موقع المرصد، قال شعبان: "السعودية استثنت المصريين من قرار السماح بدخول حاملي التأشيرات السياحية لدخول أراضيها".

المملكة تعلن استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءاً من 1 أغسطس، مع الحفاظ على أولوياتها في سلامة وصحة السياح والمواطنين والمقيمين، بالالتزام بإجراءات واضحة وميسرة لكل من يتطلعون إلى زيارة بلادنا.



لتسجيل البيانات المطلوبة: https://t.co/sunQ85LxVM pic.twitter.com/8baZvdf7yI — وزارة السياحة (@Saudi_MT) July 29, 2021

وأوضح أن وزارة السياحة السعودية في قرارها الأخير أبقت على أوضاع المصريين طبقا لقرارها السابق الذي يمنع دخولهم إليها، حتى لو كانوا حاصلين على التطعيم.

وكانت السعودية قد أصدرت قرارا في فبراير/شباط الماضي، بتعليق دخول المواطنين المصريين أراضيها.

ووفقا لعضوالجمعية العمومية لغرفة السياحة المصرية، فإن القرار الأخير من المملكة يقضي بالسماح بدخول المملكة بالتأشيرة السياحية، لمواطني الدول التي لم تصدر السعودية قرارًا بحظر السفر منها.

وأعلنت وزارة السياحة السعودية، أمس الخميس، بدء استقبال حاملي التأشيرات السياحية، ورفع تعليق دخول حامليها بداية من الأحد المقبل الأول من أغسطس/ آب.

وأوضحت إمكانية دخول السياح المحصنين بالكامل إلى المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، مشترطة تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، مع اختبار "بي سي آر" نتيجته سلبية خلال 72 ساعة من وقت السفر للسعودية.