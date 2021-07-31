دراسة في الأرجنتين: الجمع بين لقاح "سبوتنيك V" ولقاحات أخرى لا يمثل خطرا

أكد علماء أرجنتينيون أن الجمع بين لقاح "سبوتنيك V" ولقاحات أخرى لا يمثل خطرًا على صحة متلقيه.

بوينس آيرس – سبوتنيك. أجرت وارة الصحة في الأرجنتين دراسة ثبت من خلالها أن الجمع بين لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد ولقاحات أخرى لا يمثل خطراً على الصحة.

ووفقا لبيان أصدرته الوزارة، فإن النتائج الأولية للدراسة التي تقوم بها ومازالت مستمرة، أثبتت أن "الجمع بين لقاح "سبوتنيك V" مع "سينوفارم" و"أسترازينيكا" لا يؤدي إلى أي آثار جانبية خطيرة".

وحسب الدراسة، فإن 41.6% من الأشخاص لم تظهر عليهم أي آثار جانبية، فيما عانى 8.4% منهم من ارتفاع حرارة الجسم وآلام في الظهر، و50% منهم من ألم في منطقة الحقن.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" واحداً من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من الجهات المختصة في الدول، فيما تم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.