الرئيس ميشال عون يوجه رسالة إلى الجيش اللبناني

وجّه الرئيس ميشال عون رسالة إلى الجيش اللبناني هنأه خلالها بعيده، مؤكدا على اعتزاز اللبنانيين بجيشهم.

وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد عون أن كورونا وإن تسببت في غياب تقليد تسليم السيوف إلى الضباط المتخرجين في عيد الجيش، إلا أن هذا العيد بمعانيه الوطنية، وقيمه، وأبعاده المعنوية والتاريخية التي يضخها في النفوس، لا يمكن أن يغيب عن وجدان اللبنانيين.

رئيس الجمهورية مهنئاً الجيش في عيده: لا يمكن لهذا العيد أن يغيب عن وجدان اللبنانيين واعتزازهم بالمؤسسة التي بذلت التضحيات وقدمت الشهداء للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الأسس الديمقراطية في لبنان — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 31, 2021

ووجّه الرئيس اللبناني تحية إلى العسكريين بمختلف رتبهم، قائلا: "أنتم العين الساهرة على الوطن والصدر الذي يحمي الحريات وأسس الدولة الديمقراطية التي نصَّ عليها الدستور وأوكل إليكم مهمة الدفاع عنها".

الرئيس عون للعسكريين: أنتم العين الساهرة على الوطن والصدر الذي يحمي الحريات واسس الدولة الديمقراطية التي نصَّ عليها الدستور وأوكل اليكم مهمة الدفاع عنها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 31, 2021

ودعا عون اللبنانيين إلى "الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية التي تشكل الأساس المتين لبناء لبنان وباب الخروج من النفق المظلم الذي يعبرون به".

وقال: "برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية".

الرئيس عون: برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 31, 2021

وخاطب عون الضباط المتخرجين حديثا، داعيا إياهم إلى أن "يظل سيف التربية العسكرية والأخلاقية التي تلقيتموها مرفوعاً في أيديكم في وجه المتآمرين على أمن لبنان في الداخل والخارج".

الرئيس عون للضباط المتخرجين: ليظل سيف التربية العسكرية والأخلاقية التي تلقيتموها مرفوعاً في أيديكم في وجه المتآمرين على أمن لبنان في الداخل والخارج — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 31, 2021

ودلل الرئيس اللبناني على محورية الجيش وثقة الجميع به بـ "التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش"، مؤكدا أنها "علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية".

رئيس الجمهورية: التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 31, 2021

ووعد عون ببذل أقصى جهد للحفاظ على مؤسسة الجيش، قائلا: "أعاهدكم بأن أبذل كل جهدي، لتبقى كراماتكم محفوظة، وحقوقكم مصانة، ولتقدم لكم السلطة السياسية الرعاية التي تستحقونها".

يشار إلى أن الجيش اللبناني يحتفل كل عام في الأول من أغسطس/ آب بعيده الوطني، حيث تم وضعه في هذا التاريخ من العام 1945 تحت تصرف الحكومة الوطنية اللبنانية.