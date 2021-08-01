وزير المالية البريطاني يطالب بتخفيف عاجل لقيود السفر

طالب وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، بتخفيف عاجل لقيود السفر، مع تعثر آمال الملايين في العطلة هذا الأسبوع.

وحسب صحيفة "صنداي تايمز" فإن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ضغط من أجل تخفيف قيود السفر، لتوفير فترة راحة لقطاع السياحة، وسط مخاوف من أن البلاد لا تجني فوائد برنامج التطعيم الخاص بها.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على الخطاب، إن سوناك كتب إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون محذرا من تأثير الضوابط البريطانية الصارمة للسفر على الوظائف، ومعربا عن قلقه بشأن السياحة.

خطاب سوناك الذي ياتي قبل اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس لبحث التغييرات الجديدة، قال فيه: "إن سياسة الحدود البريطانية لا تتماشى مع منافسينا الدوليين".

واشترطت إنجلترا الشهر الماضي على البريطانيين الملقحين بالكامل والعائدين من البلدان ذات الخطورة المتوسطة الحجر الصحي.

وسيتم أيضًا إعفاء الزوار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين لديهم نفس الوضع من يوم الاثنين.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسافرين إجراء اختبارات باهظة الثمن قبل المغادرة وبعد الوصول بوقت قصير.

وبشكل منفصل، حث رؤساء أكبر شركات الطيران والسفر في بريطانيا وزير النقل، جرانت شابس، على إضافة المزيد من البلدان إلى "القائمة الخضراء" التي لديها قيود أقل.