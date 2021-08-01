الجيش المصري ينشر فيديو لعملياته الأخيرة في سيناء

نشر الجيش المصري فيديو للعمليات الأخيرة التي قامت بها قواته في سيناء، وأسفرت عن مقتل 89 إرهابيا.

وحسب ما نشر المتحدث العسكري للقوات المصلحة المصرية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد "قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 89 تكفيريا، وضبط 73 بندقية ألية و140 خزنة، و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكى وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية".

وأوضح أن "القوات الجوية نجحت وبالتنسيق مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربات إستباقية للعناصر الإرهابية وذلك من خلال رصد وإستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعى بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد".

وأعلن المتحدث العسكري أن "تلك العمليات أسفرت عن استشهاد ثمانية من أفراد الجيش المصري"، لافتا إلى أن معظم الاشتباكات وقعت في شمال سيناء حيث ينشط مسلحون موالون لـ"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) "خلال الفترة الماضية".