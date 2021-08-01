تقرير يرصد ما حدث للفلسطينيين خلال يوليو... مقتل 7 وإصابة 754واعتقال 198

رصد تقرير صادر عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم.

وبحسب التقرير الشهري السادس الذي نشرته "وفا" فإن الفلسطينيين تعرضوا لعدد من الانتهاكات على أيدي السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، خلال شهر يوليو الماضي.

ورصد التقرير أن 7 مواطنين قد قضوا نحبهم في ظروف مختلفة على أيدي القوات الإسرائيلية، وأصيب 754 آخرون، وتم اعتقال 198، إضافة إلى هدم 31 مبنى في الضفة وغزة، واقتلاع 454 شجرة زيتون ولوزيات.

وأوضح التقرير أن ضمن الـ7 الذين قضوا، طفلا في الـ11 من عمره، قتله جندي إسرائيلي رميا بالرصاص أثناء مروره مع والده بالقرب من مدخل بلدتهم بيت أمر شمال الخليل.

ومنهم أيضا شاب صغير في الـ17، من قرية دير نظام وبلدة عبوين بمحافظة رام الله والبيرة، وآخر من بلدة قصرة جنوب نابلس، وشاب ثالث من مدينة القدس قتل داخل مركز التحقيق المعروف بـ"المسكوبية".

وأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية لا تزال تحتجز جثامين 314 فلسطينيا، بينهم 235 مدفونون في ما تسمى "مقابر الأرقام"، و79 في الثلاجات.

وعن الإصابات رصد التقرير نوعيتها، حيث أكد أن من بين المصابين 88 حالة بالرصاص الحي، و499 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومنها 166 إصابة برضوض وحروق.

وعن حالات الاعتقال قال التقرير إنها توزعت على مدن الضفة بما فيها القدس، حيث اعتقل من المدينة المقدسة 22، ومن جنين 48، ومن الخليل 39، ومن نابلس 25، ومن رام الله والبيرة 18، ومن بيت لحم 25، ومن طوباس 9، ومن طولكرم 5، ومن قلقيلية 4، ومن غزة 2.

وعن المباني التي هدمتها السلطات الإسرائيلية قال التقرير إنها 7 منازل و24 منشأة ومسكناً ومدرسة قيد الإنشاء.

ومن أبرز ما تم هدمه منزل المعتقل منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، كما أُجبر 6 مواطنين مقدسيين على هدم منازلهم، حسب ما أورد التقرير.

وبخصوص اعتداءات المستوطنين رصد التقرير 58 انتهاكا واعتداء للمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك 18 اقتحاما للمسجد الأقصى.