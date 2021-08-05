 بايدن يمدد إقامة المهاجرين من هونغ كونغ في الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مرسوما يسمح للمهاجرين من هونغ كونغ بتمديد إقامتهم في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "تُظهر هذه الإجراءات دعم الرئيس بايدن القوي لشعب هونغ كونغ في مواجهة القمع المستمر من قبل جمهورية الصين الشعبية، وتوضح أننا لن نتغاضى عن تجاهل الصين تنفيذ وعودها لهونغ كونغ والمجتمع الدولي".

وفي وقت سابق من شهر تموز/ يوليو، مدد بايدن العقوبات ضد الصين، متهما بكين "بعدم الامتثال لالتزاماتها بشأن كيفية تصرفاتها مع هونغ كونغ.

يذكر أن ترامب كان قد وقع، العام الماضي، مرسوما بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية القرار الصيني تطبيق قانون الأمن الوطني في مدينة هونغ كونغ ذاتية الحكم، ما اعتبرته واشنطن "تقويضا للحكم الذاتي" للمدينة.

ودعت الصين الولايات المتحدة واليابان إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والوضع في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم.