الشرطة الأفغانية تعلن سيطرة طالبان على عاصمة إقليم هلمند

أعلنت الشرطة الأفغانية أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قد سيطرت على لشكركاه عاصمة إقليم هلمند في الجنوب الأفغاني.

ووفقا لرويترز، أكد مسؤول في الشرطة، اليوم الجمعة، أن حركة طالبان استولت على لشكركاه عاصمة إقليم هلمند في جنوب أفغانستان، وذلك بعد قتال عنيف على مدى أسبوعين.

وعن الجيش الأفغاني أوضح المسؤول في الشرطة الأفغانية أن كبار مسؤولي القوات المسلحة الأفغانية قد غادروا مقراتهم مع مسؤولي الحكومة في طائرة هليكوبتر قرب منتصف الليلة الماضية.

وقال: "استسلم حوالي 200 من أفراد قوات الدفاع والأمن الوطني، الذين بقوا في مجمع الحاكم، لطالبان بعد تدخل شيوخ القبائل".

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

في حين رشحت أنباء عن عزم الحكومة الأفغانية طرح مبادرة لمشاركة طالبان في الحياة السياسية، أكد سهيل شاهين المتحدث باسم الحركة من قطر أنهم لم يتلقوا عرضا جديدا للمشاركة في الحكم من حكومة أفغانستان، مؤكدا أن "طالبان" مستعدة للمشاركة في الحكومة الانتقالية، ولا تنوي الإطاحة بالرئيس الأفغاني أشرف غني.

جدير بالذكر أن طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.