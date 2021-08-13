إعلام: الكويت تجري مسحة الـ"بي سي آر" مجانا للطلبة والمعلمين الرافضين للتطعيم

ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "القبس" الكويتية، قالت مصادر حكومية إن مسحة "بي سي آر"، ستكون متاحة مجانا للجميع مواطنين ووافدين.

وأوضحت المصادر أن إجراء تلك المسحة سيكون في المستشفيات الحكومية، لافتة إلى أن ذلك سيكون بمجرد التسجيل لحجز الموعد من أجل الحصول عليها.

وقالت المصادر: "لن يتم تخصيص عيادات في المدارس لأخذ المسحات"، مشددة على أن "المعلم أو الطالب غير المطعم لن يسمح له بالدخول إلا بإحضار شهادة فحص تثبت أن مسحته سلبية".

وكانت الكويت قد شهدت حالة من الجدل حول اشتراط تقديم الطلبة والمعلمين الرافضين للتطعيم شهادة فحص "بي سي آر"، نتيجته سلبية للسماح لهم بدخول المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.