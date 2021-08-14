المغرب... بدء حملة تلقيح الأطفال من سن 12 إلى 17 عاما في الـ23 من أغسطس

يستعد المغرب لبدء حملة تلقيح لصغار السن بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، قبيل بدء العام الدراسي، في محاولة لتمكين الطلاب من الحضور.

وحسب تصريحات نقلها موقع "بوابة إفريقيا" الإخبارية، أكد مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح بالمغرب، أن الحملة ستبدأ من يوم الـ23 من أغسطس/ آب الجاري، وتستهدف الأطفال من سن 12 إلى 17 سنة.

ولفت عضو اللجنة أن القرار ببدء الحملة وتوقيتها تم اتخاذه في الاجتماع الذي عقد أول أمس الخميس، مؤكدا أن الأطفال أصبحوا عرضة للإصابة خاصة بسلالة "دلتا" المتحورة، مشيرا إلى وجود أطفال أصيبوا بها في المغرب لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما وهم الآن في غرف الإنعاش، حسب تعبيره.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية تضمن بداية الدراسة في موعدها في الـ3 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

يشار إلى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، كان قد أكد نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من اللقاحين المضادين لفيروس "كورونا”.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق، والتي أعلن عنها الملك محمد السادس، وطالب بأن تكون مجانية.

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