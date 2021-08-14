هل أوشكت قطر على توقيع اتفاق مع أمريكا لاستضافة أفغان على أراضيها؟

أنباء كثيرة تتردد حول مفاوضات أمريكية مع عدة دول خليجية، من أجل استضافة مجموعة من الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية أثناء وجودها في بلادهم.

وبحسب تأكيدات مصدر وصفته "سي إن إن" بـ"المطلع على المحادثات الجارية"، قال إن هناك اتفاقا يمكن أن يتم توقيعه قريبا بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة عدد من هؤلاء الأفغان.

وبخصوص العدد الذي ستستضيفه قطر قال المصدر إن العدد المحتمل سيكون 8000.

وتوقع المصدر أن ما بين الـ1000 والـ2000، سوف يصلون إلى الدوحة قريبا فور توقيع الاتفاق.

وفي تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد دراسة كل الخيارات حول أماكن استضافة الأفغان، لافتا إلى عدم وجود إعلان حول "مواقع تضم الأفغان الذين طلبوا الحصول على تأشرة هجرة خاصة في دولة ثالثة".

والخميس الماضي، شكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قطر على دعمها جهود بلاده لتوفير الأمن للأفغان، على حد قوله.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، قال موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي، إن الولايات المتحدة في المراحل الأخيرة من المحادثات لإيواء عدد من المواطنين الأفغان الذين ساعدوا المجهود الحربي الأمريكي وأسرهم مؤقتا في القواعد العسكرية الأمريكية في قطر والكويت بينما ينتظرون الموافقة على تأشيراتهم لدخول أمريكا.

يشار إلى أن وزير الدفاع القطري سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات إضافية حول موضوعات مختلفة.

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية بدأت انسحابا من أفغانستان منذ مايو/ أيار الماضي، على أن ينتهي بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل، في وقت قامت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بهجوم واسع، ادعت من خلاله أنها سيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد، وذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأمريكية أن بلاده تعهدت بمساعدة من ساعدوها خلال الأوقات العصيبة في أفغانستان، خاصة المترجمين وعائلاتهم.

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