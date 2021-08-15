طالبان: أمرنا قواتنا بالوقوف على أبواب كابل وعدم دخولها بالقوة

قالت حركة طالبان إنها امرت قواتها بالوقوف على أبواب العاصمة الأفغانية كابل وعدم محاولة دخولها بالقوة.

وحسب بيان للحركة أكدت أنها امرت مقاتليها بعدم دخول العاصمة الأفغانية بالقوة، لافتا إلى أن المفاوضات جارية لضمان سلمية العملية الانتقالية.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن مقاتلي الحركة أُمروا بالوقوف عند نقاط الدخول في العاصمة، مشيرا إلى أنهم لم يقتلوا أو يصيبوا أحدا في كابول.

په کابل ښار کې د جګړې نه کولو په اړه د اسلامي امارت اعلامیه https://t.co/DZWnmSsMfd pic.twitter.com/AFkV9DlDkN — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 15, 2021

وطالب مجاهد المدنيين الأفغان بالبقاء في بلدهم وألا يتركوها بدافع الخوف، مشددا على ضرورة أن تكف القوات الأفغانية عن إطلاق النار وتسمح بعبور كل المدنيين والأجانب الآن.