مسؤول أمريكي: طاقمنا الدبلوماسي في كابل يعمل من المطار

قال مسؤول أمريكي، إن الأعضاء "الرئيسيين" في الفريق الأمريكي يباشرون عملهم من مطار كابل.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" فإن المسؤول الأمريكي أكد أن أقل من 50 مسؤولا في السفارة الأمريكية سيبقون في كابل في الوقت الحالي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بحلف شمال الأطلسي أن عددا من موظفي الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى مكان أكثر أمنا في العاصمة.

وكان مسؤولان أمريكيان قد اكدا اليوم الأحد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل، حسبما نقلت "رويترز".

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين قوله: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن ونحن نتحدث، وأغلب الموظفين مستعدون للمغادرة"، لكنه أكد أن "السفارة تواصل عملها".

يشار إلى أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سيطرت على معظم المدن الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، وتواصل تقدمها في ظل تراجع القوات الحكومية أمامها على كافة الجبهات.

وبالأمس نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر دبلوماسي أن أحد التقييمات الاستخباراتية يشير إلى أن كابل قد تصبح معزولة من قبل "طالبان" في غضون أسبوع وربما خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وقال عضو مجلس إقليمي محلي، إن الحركة سيطرت أمس السبت على مدينة بل علم الأفغانية، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابل.

وكانت مصادر في الجيش الأمريكي قد قدرت أن كابل يمكن أن تتعرض لهجوم المتمردين في غضون 30 يوما وأن حركة طالبان قد تجتاح بقية البلاد في غضون بضعة أشهر، إلا أن مسلحي الحركة سيطروا خلال أيام فقط على جزء كبير من شمال وغرب البلاد.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.

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