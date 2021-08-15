مفوضية الانتخابات الليبية تعلن تسجيل قرابة الـ3 ملايين ناخب حتى أمس السبت

كشفت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية عن تسجيل مليونين و803 آلاف و458 ناخب، حتى يوم أمس السبت.

وحسب ما نشرته المفوضية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن عدد المسجلين الجدد بلغ 463,045 ناخب.

احصائيات تسجيل الناخبين...📈⬆

حتى تاريخ: 14/8/2021

سجّل ولاتُضيع حقك في المشاركة والاختيار.#سجل_اضمن_صوتك pic.twitter.com/XnOKpIs8jn — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) August 15, 2021

ونشرت المفوضية كذلك تاكيدا لما أعنلته سابقا من إغلاق باب التسجيل في الـ17 من أغسطس/ آب الجاري.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، قد اعنلت في الـ2 من أغسطس تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين لأسبوعين إضافيين ينتهيان يوم 17 أغسطس الجاري.

استعجل بالتسجيل ولاتضيع فرصة المشاركة في التغير … باقي فقط 3 أيام pic.twitter.com/iGbn4yCyUM — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) August 15, 2021

جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي يعقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، في مقر المركز الإعلامي بالمفوضية، حسبما نقل مراسل "سبوتنيك".

وأوضح السايح في كلمته في المؤتمر الصحفي أن منظومة التسجيل بالخارج سوف تنطلق يوم 18 أغسطس، وسوف تستمر 30 يوما تنتهي يوم الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول، عبر رابط مخصص للتسجيل على موقع المفوضية في شبكة المعلومات الدولية.

وعزا السائح التمديد إلى مطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني به، من أجل إتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق.

ولفت السائح إلى أن التمديد أيضا جاء نظرا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل في اليوم.

وقد دعت المفوضية العليا للانتخابات المعنيين إلى حضور مؤتمر صحفي يوم الـ17 من أغسطس الجاري في موعد إغلاق باب التسجيل بسجلات الناخبين.

دعوة لحضور مؤتمر صحفي pic.twitter.com/CIIenLsM6v — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) August 15, 2021

وقالت إن المؤتمر سيشهد تقديم إحاطة شاملة حول مستجدات عملية التسجيل وفتح باب التسجيل بالخارج.

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