إحباط تهريب كميات كبيرة من العملات الذهبية في مطار القاهرة

وحسب جريدة "أخبار اليوم" الحكومية، فقد أوقفت السلطات في مطار القاهرة مواطنا مصريا، كان يعتزم تهريب كميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية والأواني والمستلزمات الفضية.

وفيما أوضحت السلطات أن جزءا من العملات التي تم ضبطها أثري، أكدت أن الراكب كان قادما على رحلة شركة "طيران الاتحاد" القادمة من أبو ظبي.

ولفتت إلى أن خنجرا فضيا كان ضمن المضبوطات، وتم عرضه علي شرطة المفرقعات بالمطار، التي صرحت بأنه للاقتناء الشخصي ومصرح بدخوله.

وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط كمية أخرى من العملات الذهبية، أخفاها الراكب أسفل ملابسه التي يرتديها.

وقد تم تشكيل لجنة من الوحدات الأثرية بالمطار والتي قامت بعمل محضر المعاينة الأثرية، وأكدت وجود 15عملة معدنية ترجع للعصر العثماني، و9 عملات ترجع لعصر السلطان حسين، و8 عملات ترجع لعصر الملك فؤاد الأول، وعملة واحدة ترجع للعصر العباسي، وعملة واحدة ترجع لعصر الملك فاروق الأول.