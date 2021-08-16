جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان

وحسب بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء البريطاني ونشرته "رويترز"، فقد أبلغ جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين باعتزامه استضافة اجتماع افتراضي لقادة دول مجموعة السبع لمناقشة الوضع في أفغانستان في الأيام المقبلة.

وقال البيان إن جونسون وماكرون اتفقا على العمل معا من خلال مجلس الأمن الدولي وأن يتضمن ذلك احتمال إصدار قرار مشترك.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية، قد أكدت أمس الأحد عبر حسابها في موقع تويتر أن بريطانيا تعمل على حماية رعاياها ومساعدة موظفيها السابقين الآخرين على مغادرة أفغانستان، وذلك مع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة كابول.

وأضافت: "مسؤولو وزارة الداخلية يعملون في الوقت الحالي من أجل حماية المواطنين البريطانيين ومساعدة موظفي المملكة المتحدة السابقين وغيرهم من الأشخاص على السفر إلى بريطانيا".

يشار إلى أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول، وأمسكت بزمام الأمور، عقب مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني.