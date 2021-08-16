شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورة لها ويكتب: هانت

نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وحسب ما نشره وائل فقد كتب تحت الصورة المرسومة لشقيقته "هانت ياروحي.. هانت".

View this post on Instagram A post shared by Wael AbdelAziz وائل عبد العزيز (@waelabdelazizofficial)

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت خلال الفترة الماضية لوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى وغابت عن جمهورها.

وأعلن وائل عبدالعزيز منذ أيام إغلاق حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "هقفل الأكونت فترة.. وشكرًا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعواتهم".

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاني من أزمة صحية منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وتدخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأصدر توجيها، بشأن ياسمين عبد العزيز، وقال شقيقها الفنان وائل عبد العزيز في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "نشكر سياده رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العمليه آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لابنتنا".