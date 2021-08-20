شركة استرازينكا: نطور علاجا بالأجسام المضادة يقي من الإصابة بكورونا

كشفت شركة استرازينكا اليوم الجمعة عن قيامها بتطوير علاج بالأجسام المضادة يقي من الإصابة بعدوى كورونا.

وحسب بيان نشرته رويترز قالت شركة أسترازينيكا إن علاجا بالأجسام المضادة تقوم على تطويره حقق الهدف الأساسي في الوقاية من مرض كورونا، في دراسة بمرحلة متقدمة.

وسيسمح نجاح هذه الطريقة العلاج بالأجسام المضادة أن تقدم استرازينكا بديلا عن اللقاحات لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقالت الشركة "إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة، والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت، قلص بنسبة 77% من خطر الإصابة بمرض كورونا، مصحوبا بأعراض".

وأوضحت أن "أكثر من 75% من المشاركين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بعضها مرتبط بضعف استجابة المناعة للقاحات".

يشار إلى أن اشترازينكا كانت قد أكدت في يونيو/ حزيران الماضي، أن دراسة أصغر خلال المراحل المتأخرة فشلت في تقديم أدلة على أن مزيج الأجسام المضادة يحمي من خالطوا مصابا من العدوى بالمرض.

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